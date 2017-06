In casa Fiorentina si inseguono le voci che vogliono Borja Valero nel mirino dell'Inter e più lontano dal progetto viola. Il giocatore però pare avere le idee chiare e abbia già fatto arrivare queste sue idee all'allenatore Pioli. Lo spagnolo ha detto al nuovo tecnico di essere felice di restare qui a giocare nella Fiorentina, a scriverlo è La Repubblica. Pioli è sinergico alla società, ma non stupido da non sapere che una ricostruzione ha bisogno di punti fermi, e Borja Valero è un ottimo esempio per i giovani che arriveranno oltre che un giocatore di classe ed esperienza.