Non sono bastati i comunicati che hanno reso ufficiale il suo passaggio dalla Fiorentina al Milan a far finire la telenovela Kalinic. La presentazione in diretta Facebook dell'attaccante croato ha infatti mandato su tutte le furie il club viola, irritato in particolar modo per una frase del direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli: "Adesso metti la palla dove sai, altrimenti ti facciamo tornare là".



IL COMUNICATO - Proprio quel "là" non è piaciuto al club della famiglia Della Valle. Ecco il comunicato completo: "ACF Fiorentina esprime stupore e dissenso per il tono utilizzato dal Direttore Sportivo di AC Milan Massimiliano Mirabelli durante la presentazione del calciatore Nikola Kalinic. I termini utilizzati dal Dirigente rossonero, che parlando della possibilità di far tornare il calciatore croato alla Fiorentina, ha usato un denigratorio 'là', appaiono totalmente fuori luogo e decisamente evitabili. Ci terremmo a ricordare al DS Mirabelli che la Fiorentina è una società importante nella quale hanno giocato campioni che hanno fatto la storia del calcio e che questo Club rappresenta Firenze, una delle città più belle e conosciute al mondo e che pertanto merita e pretende, nel riferirsi ad esso oggi e in futuro, un rigoroso rispetto".