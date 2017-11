La Fiorentina domenica affronterà la SPAL, riaccogliendo alcuni giocatori e dovendo fare a meno di altri. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il borsino dell'infermieria viola.



CHIESA OK, BADELJ NO - Su Federico Chiesa, innanzitutto, con il giovane viola che non è più condizionato dall’influenza e dal leggero fastidio al ginocchio destro. Milan Badelj, invece, va verso il forfait. L’allenamento di ieri ha confermato che il recupero del centrocampista per domenica a Ferrara è difficilissimo. Ecco perché continuano a salire le quotazioni di Carlos Sanchez (in alternativa Sebastian Cristoforo) in quel ruolo e a scendere quelle del croato, che dovremmo rivedere contro la Lazio nonostante i miglioramenti evidenziati negli ultimi giorni.



DIFESA E ALTERNATIVE - Il giocatore più vicino al recupero, fra coloro che frequentano l’infermeria, è certamente Vincent Laurini che ha qualche chance di andare a riprendersi il lato destro della difesa provvisoriamente lasciato a Bruno Gaspar, mentre per Cyril Thereau sarà necessario aspettare fino alla fine per capire le sue condizioni. L’attaccante francese cercherà di stringere i denti e rientrare anche se al momento non ci sono certezze. Se non ce la facesse, potrebbe toccare a Valentin Eysseric oppure ancora una volta a Gil Dias. In quest’ultimo caso, Stefano Pioli a Ferrara riprenderebbe più o meno da dove aveva terminato prima della sosta del campionato, ovvero con una formazione molto simile negli uomini. Non ci sono dubbi sul modulo 4-3-3 che ormai da tempo è in cima alla lista delle preferenze a scapito del 4-2-3-1.