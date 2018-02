Confronto tra la squadra e i tifosi, stamani, a Firenze. "Ci siamo allenati nello stadio - ha dichiarato in conferenza stampa Stefano Pioli - i Campini erano pieni d’acqua. Ci hanno riconosciuto un ottimo lavoro, ma ci hanno richiamato alle nostre responsabilità, ricordandoci che colori indossiamo. Hanno dato ad Astori due fasce con i colori dei quartieri. Ci hanno fatto sentire il loro sostegno e la loro preoccupazione per le prime due gare - ha continuato il tecnico - ci hanno ricordato il patto riguardante l’impegno e lo spirito per ogni partita. Sono stati molto obiettivi e precisi". E sarebbe stato tirato in gioco un video riguardante il calcio storico che, i tifosi, avrebbero voluto mostrare alla squadra, per fargli comprendere alcuni valori su cui poggia la passione fiorentina.