La trattativa per il passaggio di Nikola Kalinic dalla Fiorentina al Tianjin è entrata nel vivo.Le parti sono più vicine, per l'attaccante croato si sta materializzando l'addio a Firenze alla serie A.Per il club cinese allenato da Cannavaro cresce la fiducia, oggi è previsto un nuovo summit tra Fali Ramadani e Davide Lippi, intermediario che sta curando la parte del Tianjin.Corvino non vuole farsi trovare impreparato e si sta già muovendo per un eventuale sostituto. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nella serata di ieri. Attaccante classe 1993 del Deportivo La Coruna e della nazionale rumena, è lui il possibile erede di Kalinic.