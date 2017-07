Prosegue la contestazione del popolo della Fiorentina, estremamente deluso dalla gestione del mercato da parte dei Della Valle. I tifosi viola si sono riversati per le strade per criticare apertamente l'operato della società e, oltre ad aver esposto striscioni polemici nei confronti della dirigenza, si sono presentati anche sotto casa di Borja Valero, reo di volersi trasferire all'Inter.



MERCATO DA INCUBO - A far esplodere i tifosi della Fiorentina è stato un mercato fin qui deludente, per usare un eufemismo, che ha visto gli addii, già consumati, di Paulo Sousa, Gonzalo Rodriguez e Josip Ilcic; a ciò va aggiunto che sul piede di partenza ci sono anche Nikola Kalinic, corteggiato dal Milan, Borja Valero, ad un passo dall'Inter, e Federico Bernardeschi, che piace tanto alla Juventus.