Non è affatto detto che sia concluso il mercato della Fiorentina dopo gli arrivi di Sportiello e i giovanissimi llanes, Castrovilli e Scalera. Probabile infatti che il direttore generale dei gigliati Pantaleo Corvino stia cercando un'occasione magari su cui tuffarsi negli ultimi giorni di mercato, magari a centrocampo. Non sembrano infatti previsti altri rinforzi in attacco nonostante la partenza di Zarate verso il Watford; non è da escludere anche che il dirigente viola riesca a colmare il vuoto presente in difesa sulla corsia destra con un affare last minute.