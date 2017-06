Nonostante l'annuncio di lunedì da parte della Fiorentina a proposito di una messa in vendita della stessa società e che ha scatenato una certa tribolazione nell'ambiente gigliato, il piano di mercato di Pantaleo Corvino non sembra certo arrestarsi. Con le cessioni di Bernardeschi e Borja Valero al momento sono in stand-by e i dialoghi che allo stesso tempo proseguono imperterriti con Juventus e Inter, e un discorso in sospeso con il Milan per Kalinic, il club gigliato può comunque annoverare per ora i suoi primi quattro acquisti ufficiali di questo mercato: il brasiliano Vitor Hugo, il portoghese Bruno Gaspar e i due serbi Milenkovic e Vlahovic prelevati direttamente dal Partizan Belgrado.



QUANTE STELLE DAI BALCANI - Con l'acquisto degli ultimi due il dirigente di Vernole ha confermato la sua ottima lungimiranza nel guardare nei paesi balcanici per cercare nuovi talenti: basti pensare alla scoperta di talenti del calibro di Mirko Vucinic ai tempi di Lecce, o di Nemanja Vidic, con quest'ultimo che solo per pochissimo ha sfiorato l'arrivo in Italia da giovanissimo, o anche le lusinghe di un anno fa indirizzate a Marko Pjaca, quando ancora non era approdato alla Juventus, da parte di un Corvino appena tornato in viola. Il fiuto per i talenti dell'est dell'Europa del direttore generale gigliato e i buoni rapporti con il noto procuratore e intermediario Fali Ramadami ha fatto si che negli scorsi anni arrivassero alla Fiorentina importanti giocatori del calibro di Stevan Jovetic, Adem Ljajic, Valon Behrami, Matija Nastasic. Appena un anno fa il club viola avea messo nel mirino il centrocampista serbo Ljbomir Fejsa del Benfica, altro assistito di Ramadami che piaceva all'allora allenatore viola Paulo Sousa.



SI TORNA SU MEHMEDI? - Una traccia invece che era molto marcata l'anno scorso e che potrebbe anche tornare in auge nelle prossime settimane è quella di Marko Pektovic, terzino destro classe ’92 della Stella Rossa Belgrado, i cui interessi sono gestiti sempre dalla Lian Sports, l'agenzia diretta da Ramadami, come può tornare di moda anche il nome Admir Mehmedi, attaccante di origine macedone-albanese in forza al Bayern Leverkusen e nel giro della nazionale svizzera che a Corvino è sempre piaciuto. Il dirigente viola in ogni caso tornerà a parlare di vari nomi interessanti con Ramadami appena sarà finita la telenovela della probabile cessione di Nikola Kalinic, del quale continueranno ad occuparsi entrambi nei prossimi giorni.



SCOMMESSA VLASIC - Ma è sempre dalla Croazia che può arrivare un altro Nikola per l'attacco della Fiorentina: si tratta di Vlasic (nella foto di hajduk.hr), talentuoso trequartista classe '97 dell'Hajduk Spalato che piace moltissimo alla dirigenza gigliata. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com i viola potrebbero tentare un assalto decisivo per lui una volta definite le cessioni di Ilicic, in dirittura d'arrivo alla Sampdoria, e quella ancora in bilico di Bernardeschi. In questo caso si liberebbe più di uno slot libero nel ruolo offensivo in supporto alla punta, e Vlasic in questo caso ricoprirebbe uno dei profili più indicati. Restano ancora da decidere le cifre dell'affare, dato che potrebbe anche scattare un'asta per lui con alcuni club di Bundesliga.