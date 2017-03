Il direttore dell'area tecnica della Fiorentina Pantaleo Corvino è intervenuto a Lady Radio: "Chi me l'ha fatto fare di tornare a Firenze? Quando vieni qui sai che devi cercare di andare oltre le tue possibilità, devi sognare e devi far sognare. Firenze la devi prendere per quella che è, tutti conosciamo l'amore per questa squadra e è vietato tradire la passione dei tifosi. So che è possibile commettere errori ma bisogna farne il meno possibile. Tornato qui per vincere? Bisogna essere più chiari possibile, Firenze la chiede: noi siamo stati da sempre chiari, questa città vuole un traguardo e questo lo voglio anche io. Prima però abbiamo dovuto ridare vitalità però ad un club che aveva uno squilibrio molto forte a livello finanziario. Il rapporto con Sousa e quella cena a Lisbona? Ne ho già parlato molto, è stato un incontro molto sincero e franco pur non essendo lui l'allenatore che avevo scelto io. Abbiamo scelto di ripartire da lui facendo leva sul presente per fare una stagione importante seguendo le sue indicazioni. Ci siamo presi delle soddisfazioni ma abbiamo fallito tutti i traguardi per certi aspetti, ci sta però di avere una fase intermedia alla fine di un ciclo. Nessuno ha la sfera di cristallo ed è troppo facile parlare col senno di noi: a fine stagione ripartiremo per vivere un altro bel momento visto che la Fiorentina su 11 anni di A ha giocato 8 anni in Europa. Se mi son pentito di aver confermato Sousa? No, era giusto ripartire da lui".