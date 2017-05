Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino tocca più temi in un intervista concessa a Radio Bruno Toscana: '“La partita di Palermo, insieme agli ultimi 45 minuti col Borussia rimarrà tra i miei momenti peggiori in carriera. Col Borussia avevamo 3 gol di vantaggio in totale, avevamo vinto in casa loro, e abbiamo buttato via tutti gli sforzi fatti fino a quel momento; eravamo arrivati primi nel girone. Col Palermo serviva vincere per continuare ad inseguire il sesto posto, e dovevamo vincere. La stagione non è fallimentare come qualcuno dice. La stagione è in linea con quelle precedenti, abbiamo fatto 55 punti. A 4 giornate dalla fine lottiamo ancora per l’Europa. Gli striscioni? Non penso che questa società sia assente, i fatti dicono altro. La proprietà è innamorata della città e l’ha dimostrato in tanti modi, portando la squadra in Serie A, siamo andati 4 volte in Champions. Lavoriamo H24 per la squadra. Tifosi e società devono essere unite nei momenti difficili, non ci si può disunire se non arrivano risultati. I giorni di riposo li decide l’allenatore e vengono stabiliti prima della gara. I ragazzi hanno sbagliato completamente partita. La proprietà non è arrabbiata, il giudizio che va dato è complessivo. Bisogna tenere conto anche delle cose importanti che hanno fatto i ragazzi. Sousa convive con un malumore? Bisogna tenere conto anche di quello che non si è fatto. Qualche errore è stato fatto, se perdi con l’Empoli in casa o col Palermo non è perché ti mancava un difensore o un attaccante. Sousa ha sicuramente commesso degli errori, ma ha fatto più di 100 punti in due stagioni. Questo gruppo ha raggiunto l’Europa 4 volte negli ultimi anni. Abbiamo battuto Roma, Juventus e Inter. La prossima Fiorentina sarà una miscela tra giovani e calciatori più esperti, e vogliamo ripartire da un allenatore italiano. Bernardeschi? Pubblicamente ha detto determinate cose, e di voler avere continuità alla Fiorentina. Gli abbiamo fatto da tempo una proposta importante, ora tocca a lui'.