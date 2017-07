Al termine dell'incontro tra il, ecco le parole raccolte dal nostro inviato Marco Demicheli:- "Kalinic? Devo essere sincero: sono stato chiamato dal Milan per accettare una proposta che non ho voluto ascoltare. Non mi sono messo al tavolino, ho detto loro di pensare ad altri attaccanti, non vogliamo privarcene."- "Borja Valero all'Inter? Siamo stati onesti e sinceri e chiari dall'inizio, non solo con lui ma con tutti quelli che non abbiamo messo sul mercato. Vogliamo calciatori motivati e contenti, abbiamo detto che avremmo ascoltato tutti. Mi metto in ascolto, l'ho fatto con l'agente di Borja che come successo in altre fasi di mercato ha portato proposte.. Ho ascoltato tutto, domani vogliamo sentire dal ragazzo se c'è la volontà di andare all'Inter. Oggi è il 3 luglio, vediamo. Le dichiarazioni di Borja Valero? Non entro nell'argomento, ci pensa il nostro ufficio legale".- "Ho dovuto prendere atto della volontà di Bernardeschi di non voler rinnovare pur avendo fatto noi una proposta importantissima. Andrà alla Juventus? Federico è un patrimonio del calcio italiano. Abbiamo il privilegio di averlo, vediamo cosa fare.