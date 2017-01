Il mese di dicembre dovrebbe aver rinsaldato il rapporto tra Mauro Zarate e la Fiorentina ma le sorprese sono comunque dietro l'angolo ed un suo addio non è totalmente da escludere: per questo Corvino si sta guardando intorno e si sta cautelando, secondo Repubblica, con l'Inter e con Eder in particolare. L'italobrasiliano ha trovato pochissimo spazio e potrebbe essere tra i nomi in uscita, anche in prestito.