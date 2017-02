Il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Sky Sport dopo la partita persa col Borussia Monchengladbach: "La contestazione? Capisco l'amarezza dei tifosi, sono dispiaciuti come noi. È impensabile che dopo un primo tempo come quello di oggi poi esci dalla competizione. Sousa rischia? Non credo che, a mente fredda, sia nella mente nostra una considerazione del genere".



Sull'ipotesi di un Kalinic destinato verso la Cina: "Abbiamo già detto tutto, il ragazzo è stato chiaro e credo che tornare su queste cose non sia più importante. Abbiamo preferito dare fiducia a questo gruppo che tanto ha fatto bene negli ultimi quattro anni, e per 45' minuti ci stava vedendo perdere solo otto volte in tutta la stagione. Stavamo cercando di arrivare alla fine facendo le valutazioni finali".