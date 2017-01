L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport di oggi riferisce alcune brevi dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’area tecnica della Fiorentina Pantaleo Corvino sulle sue 500 presenze in Serie A da dirigente che raggiungerà stasera in occasione della gara contro la Juventus: 'La più bella delle mie 500 presenze in Serie A? Sono tante e bellissime ma mi piace guardare già alla prossima. In assoluto la migliore è quella che deve ancora arrivare, sarà quella che ci farà ottenere quello che ancora mi (e ci) manca, cioè un trofeo'.