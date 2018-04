Il Direttore Generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato della gara persa contro la Lazio, come riportato da FirenzeViola.it: “A volte certi dirigenti di certe squadre sono troppo furbi. Oltre a preparare bene le squadre preparano bene la comunicazione. Fanno sembrare che i danni subiti dalle altre squadre li subiscono loro. Lo scorso anno, dopo l'Inter, parlai di Damato non l'abbiamo più avuto per un anno. Ebbi qualcosa da ridire e l'avrei anche stavolta, ma oggi non lo voglio fare. Dobbiamo concentrarci sulla prossima partita che è domani”.