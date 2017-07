Possibile svolta nella trattativa relativa al trasferimento di Federico Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juventus. In queste ore - rivela Mediaset - Pantaleo Corvino è in contatto costante con l'entourage di Marko Pjaca per convincere l'attaccante croato a rientrare nella trattativa. Una ipotesi gradita alla società campione d'Italia, meno al giocatore che vorrebbe restare almeno un altro anno in bianconero. L'ultima offerta della Juve è di 20 milioni di euro più il cartellino dell'ex Dinamo Zagabria.