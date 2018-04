La tripletta realizzata con la Lazio ha acceso i riflettori, qualora ce ne fosse ancora bisogno, su Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina piace tantissimo in Francia, con Marsiglia e Lione pronte a sfidarsi a suon di milioni. Si parla di offerte di circa 20 milioni, ovvero il triplo di quanto speso in estate dalla Fiorentina. Dal punto di vista economico sarebbe una bella plusvalenza, ma i gigliati non hanno nessuna intenzione di perdere uno dei giocatori migliori di questa stagione. Anzi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Corvino vorrebbe blindare l'ex Saint Etienne, rinnovandogli il contratto in scadenza nel 2021.