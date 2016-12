Giovedì prossimo, la Fiorentina ritornerà a giocare al Franchi e lo farà contro il Napoli, dopo aver rimediato due brutte sconfitte in casa di Genoa e Lazio, senza considerare che la posizione in classifica dei viola è sempre più anonima.



Nonostante tutto questo però non è prevista alcuna contestazione da parte dei tifosi gigliati, che continueranno a sostenere la squadra dall'inizio alla fine della gara. Ma il rapporto è sicuramente a rischio rottura: un risultato negativo anche contro il Napoli potrebbe far precipitare la situazione e nessuno sarebbe escluso da questo vortice: proprietà, dirigenti, Sousa, giocatori, tutti sono a rischio.