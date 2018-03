Bryan Dabo ha scelto: giocherà per il Burkina Faso, di cui è originario. A confermarlo il Commissario Tecnico della selezione africana, Paolo Duarte: “Ha scelto di giocare con la nostra nazionale, me lo aveva già detto ma aveva preso un anno di tempo per decidere. In realtà la decisione me l’ha comunicata un anno dopo, quando è arrivato in Italia: mi ha fatto capire di essere pronto per giocare con noi”. Il giocatore della Fiorentina possiede anche il passaporto francese e quello maliano ed è già stato convocato dal Burkina Faso per le gare contro Guinea Bissau e Kosovo.