Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha parlato così del suo infortunio al collaterale sul proprio profilo Facebook: "E' una stagione terribilmente sfortunata per me. Mi sono fatto e questo mi impedisce di giocare. Ho voluto colpire la palla e sono scivolato, così è spuntato qualcosa sul ginocchio. Ho temuto il peggio, ma l’infortunio sembra meno grave del previsto. Sono arrabbiato, ma non mollo. Devo ancora raggiungere i miei obiettivi stagionali: come l’esordio con la Fiorentina e l’Europeo Under 21 con la mia Polonia".