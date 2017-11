Andrea Della Valle è atteso a Firenze. Lo riporta l'edizione odierna de La Nazione. E lo si è capito bene, ormai da qualche giorno, anche se nessuno ha ancora fissato un data precisa. Di sicuro, se il numero uno del club non farà apparizioni a sorpresa nelle prossime settimane (magari in occasione della sfida con il Sassuolo, prossima gara al «Franchi» in calendario), la presenza in citta di Andrea Della Valle è da mettere in conto nei giorni del Natale quando, insieme agli auguri di buone feste, dovrebbe presenziare al vertice che di fatto apre le grandi manovre di gennaio. Sarà in questa occasione che Pantaleo Corvino presenterà l’agenda con gli affari possibili (quelli a cui lavora in queste ore) e ADV accenderà il mercato.