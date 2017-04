Un segnale di solidarietà da parte di un imprenditore importante come Diego Della Valle, patron della Fiorentina, che ha annunciato l'avvio di un progetto importante nei pressi di Arquata del Tronto, centro tra i più colpiti dal sisma del centro Italia: la Tod's infatti vi sta aprendo un nuovo stabilimento: "Da qualche giorno – ha evidenziato Della Valle – e’ iniziata la posa in opera. Contiamo di farlo entrare in attività entro l’anno. Nel contempo è già partita la formazione per i lavoratori". Quindi un commento anche sull'intenzione di delocalizzare altri investimenti produttivi nel centro Italia: "Sarebbe una bella cosa non solo per l’occupazione, ma per tutta la comunità di quelle aree. Un segnale importante morale e materiale per chi ha perso tutto e subito una tragedia immane".