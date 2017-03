Eusebio Di Francesco si avvicina alla Fiorentina: l'allenatore del Sassuolo è stato intercettato ieri da FirenzeViola.it davanti all'abitazione del dg Pantaleo Corvino e questo alimenta le voci sul suo trasferimento in Toscana. Nonostante le smentite di rito della società infatti, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport è proprio Di Francesco l'indiziato principale per la successione di Sousa, scaricato ieri anche da Antognoni: affare non ancora vicino alla conclusione, anche perché di mezzo c'è una clausola rescissoria da 3 milioni di euro con il Sassuolo, ma la Fiorentina ha ribadito a Di Francesco il proprio apprezzamento e il tecnico non ha nascosto di ricambiare.