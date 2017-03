La Fiorentina si prepara a dire addio a Paulo Sousa al termine della stagione. Il club viola sta valutando le possibili alternative e, secondo la Nazione, ad oggi è Eusebio Di Francesco il candidato ideale per la panchina viola. Restano in corsa anche Maran e Semplici, ma l'allenatore del Sassuolo è ritenuto ideale per far crescere un progetto rinnovato e che punterà tanto su giovani talenti.