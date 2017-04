Si avvicina il finale di stagione e, con esso, il tempo delle scelte in casa Fiorentina, in particolare per quanto concerne la guida tecnica. Col portoghese Paulo Sousa in uscita, la corsa al suo successore prosegue e, secondo quanto ricostruito oggi dal quotidiano La Nazione, il nome più accreditato resta quello dell'allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco.



Addirittura, per il tecnico abruzzese sarebbe stato raggiunto un accordo di massima sulla base di un contratto triennale, con opzione per la quarta stagione. Rimangono al momento più defilate le posizioni di Stefano Pioli e Roberto Donadoni, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del club viola.