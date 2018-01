Ieri in Inghilterra è circolata la voce circa un’offerta di quindici milioni di sterline - poco meno di diciassette milioni di euro - del Crystal Palace per Khouma Babacar. Se così fosse - scrive La Nazione - sarebbe lecito aspettarsi già oggi una prenotazione sul primo volo Firenze-Londra per Pantaleo Corvino e molto probabilmente per lo stesso giocatore. Inghilterra ma non solo, perché anche la SPAL ha chiesto notizie sull’attaccante della Fiorentina. Niente, però, a che vedere con i circa 17 milioni di euro proposti dal club inglese.