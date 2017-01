La scorsa estate la Fiorentina ha acquistato Kevin Diks dal Vitesse. Adesso però, dopo pochi mesi, lo restituisce al mittente, anche se a titolo temporaneo. Il giovane terzino destro olandese ritorna in prestito fino alla fine della stagione proprio al Vitesse, anche perché ha voglia di giocare e con Sousa non ha avuto spazio. Il suo procuratore, Hakim Slimani, intanto ha detto: “Giocherà in un ambiente che è più familiare per lui”.