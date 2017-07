Giornata piena di annunci per la Fiorentina: stamani è diventato un nuovo giocatore viola Petko Hristov, mentre nel pomeriggio è stato ufficializzato l'arrivo di Rafik Zekhnini, che ha già svolto le visite mediche. Quest'ultimo raggiungerà il ritiro di Moena nella giornata di domani, stesso giorno in cui il giovane bulgaro sosterrà le visite mediche, dopo essere atterrato a Firenze nella serata odierna. La società attende poi in ritiro anche Nikola Kalinic, che potrà usufruire di ulteriori 48 ore di tempo per risolvere i problemi familiari alla base della sua partenza da Moena. Permangono le voci e le insinuazioni. Se non dovesse ritornare in Trentino Alto-Adige, la società potrebbe prendere provvedimenti come da regolamento.