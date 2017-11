L'allenatore della SPAL Leonardo Semplici ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando della Fiorentina, prossima avversaria in campionato: "Sarà bello, ma l’emozione più forte la troverò al ritorno, al Franchi. Però io non guardo molto in là. Vivo nel presente e me lo godo. Se ripenso alla mia storia è giusto che sia così. Antognoni? Era il mio idolo, andavo in curva con gli amici. L’esperienza alla Fiorentina Primavera? Un’esperienza straordinaria, che mi ha dato modo di sviluppare un altro tipo di calcio, più offensivo".