L'arrivo di Vincent Laurini ha sancito il punto più basso dell'avventura di Nenad Tomovic a Firenze, dove è arrivato sei anni fa. Il giocatore serbo, non troppo apprezzato per le sue qualità ma in fondo ben voluto dai tifosi, adesso ha esaurito il credito degli stessi nei suoi confronti: dopo stagioni non esaltanti e piene di errori, la Fiorentina ha provato timidamente a rimpiazzarlo ma senza riuscirci. In questa sessione di mercato, però, con l'arrivo di Bruno Gaspar prima e, soprattutto, quello dell'ex calciatore dell'Empoli ieri, è chiara l'intenzione della società viola, soprattutto alla luce delle recenti prestazioni.



IN VENDITA - Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, Pantaleo Corvino proverà a cedere Tomovic, anche se non sarà semplice. Il suo ingaggio, unito al rendimento, rappresenta un ostacolo non da poco. Il Direttore Generale viola proverà a trovare la giusta soluzione in questi ultimi giorni di mercato.