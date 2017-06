Il portiere della Fiorentina Bartolomiej Dragowski, il quale ha disputato una sola gara con la pria squadra viola in tutta la stagione, parla così prima della ritiro con la Nazionale Polacca prima dell'Europeo Under 21: 'La prospettiva dell’Europeo mi ha dato la forza di continuare a lavorare duro, altrimenti non so se ci sarei riuscito in una stagione così difficile per me. Ho avuto alcuni infortuni che mi hanno condizionato già dal ritiro di Moena, poi due mesi di stop per il ginocchio e da qualche mese convivo con un dolore alla mano ma mi hanno detto che non è niente di grave. Non so se senza infortuni avrei giocato nella Fiorentina, ma è stato duro passare un anno così, ho avuto delle crisi ma poi mi sono concentrato solo sull’Europeo Under 21. Sono sicuramente migliorato nel gioco con i piedi, a cui in Italia prestano molta attenzione. Nelle statistiche del mio esordio ho completato il 100% dei passaggi. E’ stata una buona prestazione, mi è mancata solo una parata spettacolare. Il compagno più forte è Borja Valero, è fantastico. Anche Ilicic e Hagi sono fortissimi tecnicamente. Firenze è’ una città molto bella e mi piace molto. Vivo in centro e faccio spesso una passeggiata, anche se ci sono tante stradine quasi identiche e all’inizio non era facile orientarsi, ora però mi sono ambientato. Guidare la macchina era complicato all’inizio, ma poi mi sono abituato'.