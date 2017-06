Rischia di sfumare ancora una volta il ritorno in Serie A del difensore classe '86 Domenico Criscito, a cui Mancini ha deciso di affidare la fascia di capitano dello Zenit San Pietroburgo: "Per me è una grande responsabilità. Sono felice di essere stato scelto dal mister per questo ruolo. Spero di ripagare le sue aspettative". L'ex Genoa è sotto contratto fino a giugno 2018, è stato accostato recentemente a Inter e Fiorentina.