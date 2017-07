Non è sicuramente il test più probante per cui riuscire a decifrare i primi tratti della squadra del futuro, ma in mezzo a frecciate, mercato e instabilità la vittoria della Fiorentina per 7-0 contro il Val di Fassa Team, nella prima amichevole stagionale, fa tornare per un momento la testa al campo. Esordio positivo e sperimentale per Stefano Pioli, che schiera una squadra imbottita di giovani in cui il numero 10 viene indossato addirittura dall’attaccante degli Allievi Marco Meli, dal prossimo anno uno dei protagonisti in Primavera.



TANTI GIOVANI, GORI SCALDA IL PIEDE – La scena, almeno inizialmente, è stata presa da Gabriele Gori: il classe ’99, uno dei più attesi, ha siglato una doppietta in quattro minuti, entro i quali ha servito anche un assist per il 2-0 di Riccardo Sottil. Al 40', gioco interrotto per un malore in tribuna. Nel secondo tempo un altro giovane, Josip Maganjic, si regala una doppietta. Gioie personali anche per Schetino e Hagi. Sugli scudi tutti i giovani, specialmente il tridente caratterizzato dalla linea verde. Difficile, in gare di questo calibro, trovare giocatori al di sotto delle aspettative. Sicuramente qualcuno dovrà migliorare ancora dal punto di vista fisico. Ma siamo a luglio.