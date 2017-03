Le buone gare giocate dal portiere della Fiorentina Ciprian Tatarusanu in questa seconda parte di campionato e più precisamente da gennaio in poi sono frutto anche, con tutta probabilità, della concorrenza di Marco Sportiello, arrivato in prestito per un anno e mezzo dall'Atalanta, che lo ha costretto a dare qualcosa in più sia in allenamento che in partita. La difesa viola, numeri alla mano, non è stata certo impenetrabile fino ad adesso, ma quasi mai l'estremo difensore della Romania è stato colpevole dei gol incassati, anzi si è trovato più volte a respingere conclusioni insidiose. A Bergamo contro la Dea le sue tempestive parate su Petagna e Grassi hanno salvato in modo spettacolare la porta viola, confermando il suo buon momento di forma e la sua voglia di mettersi in gioco.



Fino a quando in squadra i suoi secondi erano i giovanissimi Lezzerini e Dragowski, il suo posto da titolare fisso era più che sicuro, ma con l'arrivo dell'ex portiere dell'Atalanta c'è stato bisogno di dimostrare qualcosa di più per guadagnarsi il posto in campo almeno fino al termine della stagione. Dopotutto il contratto di Tatarusanu, classe 86', scadrà nel 2018, e con tutta probabilità lascerà Firenze a giugno per fare spazio al nuovo arrivato Sportiello; per l'ex Steaua Bucarest non si è mai sparsa nemmeno una voce su un possibile rinnovo di contratto, e la dirigenza viola dopotutto non ha alcuna intenzione di tenere con sè un portiere in più, dato che la qualificazione ad una prossima Europa League sembra al momento piuttosto complicata. Le ottime prove disputate da Tatarusanu diventano quindi fondamentali per ingolosire ancora di più le eventuali pretendenti e aumentare almeno leggermente il valore del suo cartellino per monetizzare la sua cessione da parte del club gigliato. Sportiello intanto resta a guardare, sicuro al 99% che un giorno non lontano quel posto tra i pali potrà essere tutto suo, dato che con tutta probabilità la società di Via Manfredo Fanti potrebbe decidere di comprare a titolo definitivo il suo cartellino anche in estate dall'Atalanta, la quale potrebbe investire i proventi della sua vendita nell'acquisto di quello che oggi è il titolare effettivo dei nerazzurri, ovvero il nazionale albanese Erit Berisha, attualmente in prestito dalla Lazio. Nel frattempo la Fiorentina, grazie per così dire agli "stimoli" arrivati nel mercato invernale, si può coccolare almeno fino a giugno un portiere di ben elevata affidabilità come Ciprian Tatarusanu.