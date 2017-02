Nikola Kalinic sembrava poter essere recuperato per la trasferta della Fiorentina contro la Roma, in realtà non ci sarà per questo incontro. Ad annunciarlo è stato direttamente l'allenatore gigliato, Paulo Sousa. Evidentemente i problemi al ginocchio che gli hanno impedito di essere presente a Pescara non sono stati ancora risolti.



Oltre a Kalinic, confermata l'assenza anche di Riccardo Saponara, grande acquisto invernale dei viola, ma questa non è certo una sorpresa. Per lui, alle prese con un infortunio alla caviglia, il momento del ritorno in campo dovrebbe avvenire per la trasferta contro il Milan.