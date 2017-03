Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha anticipato Inter e Roma ed ha prelevato dal Modena il talentuoso centrocampista centrale Federico Chiossi per prestarlo per il momento al mister della Primavera Viola Guidi per la Viareggio Cup. Il giocatore classe ’99 Chiossi ha già esordito in Lega Pro e in questa stagione sono cinque le presenze con i grandi. Soprannominato “Pimpolo” per la sua bravura nel ping pong, è cresciuto con la maglia del Modena, la squadra della città in cui è nato e che tifa. Il contratto con il club emiliano scade nel 2019, ma c’è giù un’opzione per il rinnovo del contratto fino al 2021. Lo scorso febbraio Chiossi è stato convocato per la prima volta in Under 18, segnale evidente delle potenzialità del ragazzo, ed ha segnato all’esordio contro la Francia. Dopo il Torneo di Viareggio saranno comunque valutati i margini per una trattativa di acquisizione completa del suo cartellino da parte della Fiorentina.