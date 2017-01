In attesa di sapere cosa deciderà di fare Kalinic, Corvino è alla ricerca di alternative. Il nome che sarebbe più affascinante è indubbiamente quello di Muriel della Sampdoria: costa 28 milioni di euro (prezzo previsto dalla sua clausola) e da Genova giurano che la Fiorentina non si è fatta viva con loro, ancora.



Per Zaza, la Juventus ha un accordo totale con il Valencia, che sarebbe pronto anche a riscattarlo a suon di milioni, ma il giocatore nicchia e ancora non ha deciso che strada prendere. Se salta l’affare con gli spagnoli, la Fiorentina può provarci. Calleri infine va in direzione Las Palmas anche se manca ancora l'accordo definitivo.