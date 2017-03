Tutto pronto a Palazzo Vecchio per la presentazione del progetto per il nuovo stadio della Fiorentina: sarà la Sala D’Arme nello specifico, a fare da teatro alla presentazione. Potrete seguire tutte le tappe di giornata grazie alla nostra diretta testuale dell’evento, con video e foto correlati:



Ore 12.58: La responsabile del progetto del nuovo stadio Daniela Maffioletti dichiara la data di inizio dei lavori: 'Il primo mattone verrà posato nel 2019, l'opera sarà completata nel giro di 24 mesi'.



Ore 12.50: Riprende la parola il patron Andrea Della Valle: ''Il nome del nuovo stadio non l’abbiamo ancora deciso, sarà qualcosa legato alla storia di Firenze comunque. Abbiamo in mente un paio di idee. Questo è il quindicesimo anno di presidenza, siamo andati tante volte in Uefa o in Champions, continueremo a fare quello che con i nostri sacrifici è possibile, per far sognare i nostri tifosi. Non abbiamo vinto trofei, anche per sfortuna, tra semifinali beffarde e la finale di Coppa Italia persa. Se si toglie un paio di stagioni disgraziate, ci sono tante città che si paragonano a Firenze come grandezza ma che l’Europa League non l’hanno quasi mai vista. Non mi starei a preoccupare su che tipo di Fiorentina verrà fuori. Inoltre con uno stadio del genere si può anche parlare di obiettivi di altro tipo'.



Ore 12.44 – Il Sindaco Dario Nardella aggiunge: 'Alcuni giorni fa avevo dato un 7/10 alla fattibilità del progetto, oggi correggo e alzo a 9'.



Ore 12.18: Il sindaco di Firenze Dario Nardella parla così: “Quando qua si dice qualcosa la si fa. Lo stadio non sarà una cattedrale nel deserto. Sarà un impianto collegato con tramvia e anche connesso alla ferrovia. Inoltre ci sarà un nuovo svincolo di Peretola che faciliterà l’arrivo al nuovo stadio anche dall’autostrada. Vi sarà anche una rete di piste ciclabili. Nella storia della Fiorentina nessuna proprietà si è mai impegnate come i Della Valle sulla realizzazione di un nuovo stadio, non per loro ma per la città”.



Ore 11.55: Parla il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni: 'Questo è un evento significativo per tutta la città. Ringrazio i della valle e il sindaco Nardella che ha sempre manifestato la volontà di portare a termine questo progetto Il nuovo stadio avrà una capienza di 40 mila posti e sarà usufruibile anche per altri eventi non solo legati al mondo del calcio. Parliamo di un progetto da 420 milioni di euro, tutto compreso. Intendiamo portare alla città un grande investimento importante e qualificato. Quelli che stiamo valutando sono dei partner che dovranno partecipare esclusivamente alla realizzazione del progetto. Sulle prospetti vedi ricavi aggiuntivi, diciamo che quello che potrà accadere tra quattro anni è difficile da prevedere oggi. Nei nostri piani finanziari è previsto un incremento significativo dei nostri proventi ma parlarne oggi è prematuro.'



Ore 11.48: Prende la parola il patron viola Andrea Della Valle: 'Abbiamo un parterre emozionante perché è un momento storico per noi, mi viene da domandarmi pensando a 9 anni fa quando presentammo il primo progetto ad un albergo di Firenze. Sono successe tante cose, abbiamo perso tanti anni, la cosa più bella è che oggi presentiamo un progetto operativo, ed è importante farlo vedere a tutto il popolo viola. Abbiamo ancora dei piccoli problemi da risolvere, ci vorrà un po’ di tempo. Bisognava trovare un luogo rappresentativo della culla del Rinascimento quale è Firenze. Dovevamo presentarlo qui perché questo dovrebbe essere il primo vero passo per Firenze ma anche per la Regione e per l’Italia. Siamo sicuramente più avanti di Roma a livello di progetto. Dovremo essere un bell’esempio per un Rinascimento viola. Anche se poi bisogna stare attenti a giocare con queste parole. Abbiamo qui tre plastici con cui vogliamo far capire a tutti cosa intendiamo fare, sapete i sacrifici che ha fatto la nostre famiglia, il mio attaccamento morboso con Firenze. La giornata di oggi ne è una riprova, anche se è una strada lunga, ma oggi poniamo un simbolico primo mattone. E’ una grande occasione per noi, per come si ragiona del calcio italiano; quando noi andiamo all’esterno, avendo girato molto in questi anni, troviamo stadi nuovi anche in città sconosciute. Noi siamo indietro come Italia, cercheremo di recuperare e ce la metteremo tutta. Vogliamo lasciare qualcosa a questa città che lo merita'.



Ore 11.45: Inizierà tra poco la conferenza stampa, con i vertici del Comune di Firenze e della Fiorentina allo stesso tavolo



Ore 11.29: Presente anche il Ministro dello Sport Luca Lotti, appena arrivato in Palazzo Vecchio. Oltre a lui ci sono anche Corvino, Antognoni e Mencucci e vertici della Fiorentina come Andrea Della Valle e Mario Cognigni