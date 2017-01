E' già finita la parentesi fiorentina di Pantaleo Corvino. Il direttore dell'area tecnica viola era in città ieri per far firmare i contratti ai giovani Scalera e Castrovilli, prelevati dal Bari. Stamattina invece è ritornato a Milano per portare avanti alcune trattative.



In primo luogo il club viola, che nelle prossime ore perfezionerà la cessione di Zarate al Watford, sta provando a piazzare altrove anche Toledo che dovrebbe finire in Spagna al Las Palmas. Ma Corvino si occuperà anche della costruzione della squadra della prossima stagione con ulteriori contatti con l'entourage di Andrè Pinto, difensore dello Sporting Braga che si libererà a parametro zero a fine stagione.