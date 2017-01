Il Tianjin Quanjian alza a 38 milioni di euro l'offerta alla Fiorentina per Kalinic, 12 milioni in meno rispetto alla sua clausola di rescissione da 50 milioni. Il club cinese allenato da Cannavaro propone quattro anni di contratto da 10 milioni netti a stagione per l'attaccante croato, orientato ad accettare.

Intanto la Federcalcio cinese ha ufficializzato il taglio del numero degli stranieri utilizzabili dai club in ogni partita, che passa da 4 a 3 per la Super League.