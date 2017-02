Il giovane esterno della Fiorentina Hernan Toledo, arrivato nel mercato estivo in prestito con diritto di riscatto, è ad un passo dal ritorno in Argentina senza aver mai esordito in gare ufficiali con la maglia viola. Come riportato da molti media argentini, il futuro del giocatore sarà al Lanus, club in cui arriverà in prestito secco fino a giugno.