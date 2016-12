Il Tianjin Quanjian, squadra neopromossa in Super League cinese allenata da Fabio Cannavaro, fa sul serio per Nikola Kalinic. Soldi, tanti soldi alla Fiorentina, che ancora deve dire sì all'offerta da 40 milioni, e al giocatore, per il quale è pronto un contratto quadriennale da 10 milioni netti a stagione. Kalinic, che quest'anno ha messo a segno 24 presenze fra campionato ed Europa League, con 12 reti all'attivo, è un giocatore fondamentale per le idee di Sousa, motivo per il quale se partirà dovrà essere degnamente sostituito.



DALL'ITALIA - Sono tante le idee che Corvino ha in testa. La prima è quella legata a Stevan Jovetic, già vicino al ritorno in viola lo scorso agosto. L'Inter, per ragioni legate al Fair Play finanziario, ha bisogno di monetizzare, le parti sono al lavoro per trovare una soluzione. Le alternative sono Manolo Gabbiadini, in uscita dal Napoli e sul taccuino di Wolfsburg, Stoke City e Southampton, e Luis Muriel, legato alla Sampdoria fino al 2019 e con una clausola di 28 milioni di euro.



DALL'ESTERO - Un altro nome accostato ai viola è quello di Batshuayi, che con il Chelsea non sta trovando molto spazio e cerca un club nel quale rilanciarsi, ma ha costi al momento proibitivi per le casse viola. Attenzione anche alla pista Mario Balotelli: l'attuale attaccante del Nizza, a segno 10 volte in 14 partite tra campionato e coppe, sogna il ritorno in Italia, Firenze potrebbe essere la piazza giusta.