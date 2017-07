Non si placa in casa Fiorentina la lotta pacifica tra la tifoseria e la società a suon di striscioni: l'ultimo, in ordine cronologico, è arrivato stanotte, come riportato da IlSitoDiFirenze.it. "Cerchi l'appoggio dei quattro quartieri quando ci sputavi fino a ieri. Cognigni vattene", questo il contenuto del messaggio, chiaramente all'indirizzo del Presidente Mario Cognigni. Riferimento anche allo slogan della campagna abbondamenti, "Quattro quartieri, un cuore viola", che si basa sui rioni storici della città di Firenze e del calcio storico.