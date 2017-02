Scoppia il caos in casa Fiorentina dopo l'incredibile rimonta subita al "Franchi" dai tedeschi del Borussia Monchengladbach che è costata l'eliminazione dall'Europa League. Un gruppo di circa 300 tifosi viola si sono dati appuntamento all'esterno dello stadio per contestare la società, intonando cori come "Della Valle fuori dalle palle" e "Bisogna spendere per vincere". Una situazione di grande tensione che è esplosa in maniera definitiva al fischio finale dell'arbitro Artur Dias e che sancisce una volta di più la spaccatura tra i sostenitori della Fiorentina e la proprietà del club.



Non è stato risparmiato dalla furia del tifo nemmeno l'allenatore Paulo Sousa, considerato il principale responsabile del fallimento: "Sei solo un gobbo di m...a", l'epiteto rivolto al portoghese per i suoi trascorsi alla Juventus da giocatore.