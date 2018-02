Diego Falcinelli, arrivato alla Fiorentina a gennaio, ha parlato a Radio Bruno Toscana della sua avventura in viola: "Sono contentissimo di essere e Firenze, anche se sono arrivato in un momento delicato, dopo la sconfitta con il Verona. Volevo fare questo grande salto e ce la metterò tutta per guadagnarmi la fiducia e rimanere il più a lungo possibile. Vorrei fermarmi in un posto per molti anni e questo per qualità di vita e per la società che c’è alle spalle è il posto migliore".