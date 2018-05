Il rapporto tra la Fiorentina e la Folletto, multinazionale che opera da sponsor della società gigliata, potrebbe essere ai titoli di coda. Iniziato nel 2016, il sodalizio tra il club viola e il main sponsor ha dato buoni risultati e la stima è reciproca, ma non è scontato che la collaborazione prosegua. La possibilità che non ci sia un rinnovo, o meglio che non venga esercitata l’opzione per il proseguimento insieme, esiste. Ma c’è ancora tempo per decidere. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.