Federico Bernardeschi sarà un grande ex della gara tra Juve e Fiorentina che va in scena tra poco al Franchi. Alla vigilia dell’incontro il tecnico viola Pioli ha parlato proprio del neo fantasista bianconero. "Non ho molti rimpianti al mio arrivo la situazione era già piuttosto chiara, lo chiamai per salutarlo come con tutti gli altri giocatori. Gli dissi che casomai ci saremmo risentiti più avanti ma il telefono non ha più squillato. Federico è un giocatore di qualità ma io mi godo i miei. Buffon non ci sarà? Faccio come Allegri e vi dico che giocherà Sportiello'."