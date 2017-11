Il d.t. della Fiorentinaha parlato al quotidiano spagnolo ABC de Sevilla a proposito del rendimento dell'ex Betis German. Queste le sue dichiarazioni più interessanti: “German è un titolare dal primo giorno in cui è arrivato, sta avendo un rendimento buono e per questo è stato convocato anche con la Nazionale argentina. Lo conoscevo già dai tempi del River Plate così come Corvino. E’ un giocatore ha tutte le qualità che ci servivano in quella zona del campo, abbiamo avuto la possibilità di prenderlo e così è stato e siamo contenti di lui, del suo rendimento e della sua professionalità. E’ stata una buona operazione visto che da quando è arrivato è sempre stato titolare e il mister Pioli è felicissimo. Si è presentata questa possibilità nelle ultime settimane del mercato e visto che conoscevamo le qualità del calciatore è stato molto facile prendere una decisione. I rapporti con il Betis sono buoni, è un club molto professionale.