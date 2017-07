Sono ore di grandissima tensione quelle che riguarderanno il futuro di Federico Bernardeschi. L'attaccante sotto contratto con la Fiorentina si è di fatto promesso alla Juventus e questa mattina ha rilasciato una bella intervista alla Gazzetta dello Sport in cui, di fatto, apriva all'addio al club viola per approdare alla Juventus. Un'intervista (LEGGILA QUI) che ha fatto infuriare la dirigenza del club gigliato che, ora prenderà provvedimenti nei confronti del ragazzo.



SARA' MULTATO - Sì perchè l'Intervista, rilasciata in vacanza a Ibiza da Bernardeschi, non era autorizzata dalla Fiorentina. Uno dei membri dell'ufficio stampa viola lo ha infatti confermato all'agenzia Italpress, uno dei membri dell'ufficio stampa della società viola. Il giocatore, dunque, in base al regolamento interno del club, verrà multato".



INCONTRO CON L'AGENTE - Una mossa che conferma il nervosismo imperante fra le parti con la Juventus che sta evitando il contatto diretto con il dg Pantaleo Corvino e ha dato mandato all'agente del ragazzo, Beppe Bozzo, di portare alla Fiorentina l'offerta bianconera. Un colloquio fra Bozzo e Corvino era previsto per il pomeriggio di oggi e non è detto che questo ulteriore screzio possa far irrigidira ulteriormente il club viola.