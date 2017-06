La Fiorentina ha chiuso l'affare Bruno Gaspar. Il giocatore in giornata sarà a Firenze per svolgere le proprie visite mediche di rito e per chiudere questa trattativa la parola chiave è stata bonus.



Il club gigliato pagherà 3,5 milioni di euro come base fissa, mentre verserà fino ad un massimo di ulteriori 500 mila euro in base ad obiettivi di squadra e personali prefissati. Sono stati proprio questi bonus che hanno rallentato un po' la chiusura dell'accordo tra i gigliati e il Vitoria Guimaraes, ma alla fine tutto è andato per il meglio.